В Ленобласти автомобиль протаранил детский сад, и это попало на камеру

В Ленобласти на видео попало, как авто влетело в детский сад

В Красном селе Ленинградской области водитель протаранил забор детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Экстремальный заезд произошел накануне ночью. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, разгон горе-водитель взял у дома № 31 по улице Освобождения, вписавшись в несколько поворотов, лихач врезался в поребрик и перелетел прямо в забор детского сада № 85», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как перед ДТП машина проезжает по пешеходной зоне, а после столкновения начинает дымиться.

До этого в Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с машиной. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер едет по проезжей части на большой скорости, обгоняя автомобили, после чего врезается в машину, которая едет по соседней полосе. От удара мотоциклист падает с транспорта и отлетает в сторону. О состоянии пострадавшего байкера не сообщается.

Ранее москвичу разбили Mercedes мандарином.