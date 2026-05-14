В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве на Кремлевской набережной перекрыли проезд

В центре столицы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — сообщает канал.

Кроме того, Движение временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее веломобиль влетел в пешеходов на дороге.