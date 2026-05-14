Видео: россиянин несколько недель сжигал машины и устраивал файер-шоу

112: поджигатель несколько недель устраивал файер-шоу и жег машины в Краснодаре

В Краснодаре серийный поджигатель спалил несколько припаркованных машин. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пироман завелся в ЖК «Рекорд», по словам жителей, первый поджог произошел 6 мая, а второй — уже 11 мая. Пять машин пострадало из-за его опасного хобби. Жильцы настолько сильно испугались, что даже решили дежурить, чтобы поймать поджигателя», – говорится в публикации.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что поджигателем является 23-летний житель города Кореновска. Нарушитель выбирал машины, которые были припаркованы на придомовых территориях. По предварительной информации, мужчина действовал из корыстных побуждений.

