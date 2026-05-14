Видео: федеральную трассу перекрыли из-за птиц

Тюменский тракт перекрыли утром ради уточек. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Мама-утка вместе с утятами не могли перейти дорогу, но нашлись добрые люди, которые остановили поток машин, и уточки убежали в лес», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как человек стоит на проезжей части и рукой дает сигнал об остановке другим водителям. В этот момент по дороге идет утка и восемь утят: птицы переходят проезжую часть осторожно и несколько раз останавливаются.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее москвичу разбили Mercedes мандарином.