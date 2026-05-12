Geely получила право продавать в России маломощный Coolray

Geely Coolray с атмосферным мотором сертифицировали для рынков ЕАЭС
В открытой базе Госстандарта республики Беларусь появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Geely Coolray оснащенный безнаддувным двигателем. На публикацию документа обратил внимание портал «Китайские автомобили».

В ОТТС указан автомобиль китайской сборки, а заявителем отмечено российское представительство Geely, ООО «Джили-Моторс».

Прежде Geely Coolray оснащался только турбированным мотором мощностью от 147 до 177 л.с. Но в Китае также существует модификация с 1,5-литровым атмосферным агрегатом отдачей 122 л.с.

Сейчас этот ДВС в связке с 6-ступенчатым классическим «автоматом» прошел процедуру сертификации для рынков ЕЭАС.

Получение документа позволяет открыть продажи маломощной версии во всех странах ЕЭАС, включая Россию.

