«Жуткое ДТП»: в Приморье Toyota Prado столкнулась лоб в лоб с КамАЗом

В Приморье Toyota Prado разбилась в лобовом ДТП с КамАЗом и попала на видео

В Приморском крае Toyota Prado при обгоне влетела в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Авария произошла на трассе, когда внедорожник двигался со стороны Находки в направлении Артема. Мужчина решил пойти на обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, стекла, капоты и бампер.

По данным канала, в результате произошедшего водитель Land Cruiser получил травмы, несовместимые с жизнью, отмечается, что его стаж вождения – 32 года. Кроме того, 31-летний водитель большегруза не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

