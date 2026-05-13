Видео: самосвал взорвался на федеральной трассе

На трассе М-5 на видео сняли самосвал, который взорвался на дороге

На трассе М-5 большегруз воспламенился на проезжей части после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Инцидент произошел на участке между Челябинском и Екатеринбургом. Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, как большегруз горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт не полностью: горит передняя часть, в том числе водительская кабина. По данным ГИБДД, в результате произошедшего водитель не пострадал. На место ДТП прибыли спасатели.

