Москвичей предупредили о перекрытии движения в центре 14 мая

В центре Москвы в четверг, 14 мая 2026 года, будут вводиться локальные перекрытия движения транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
«Завтра во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу», — отмечается в сообщении.
Автомобилистам в московском Дептрансе посоветовали заранее планировать маршрут и следить за информацией в навигаторах и выделить на дорогу запас времени. Также водителям рекомендовано избегать поездок вечером.
О причинах введения временных перекрытий движения транспорта не сообщается.
Также стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, упрощающие процесс проверки водителей на состояние опьянения.
Ранее в Москве перекрыли движение на Третьем транспортном кольце.