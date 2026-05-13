Москвичей предупредили о перекрытии движения в центре 14 мая

В центре Москвы в четверг, 14 мая 2026 года, будут вводиться локальные перекрытия движения транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Завтра во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу», — отмечается в сообщении.

Автомобилистам в московском Дептрансе посоветовали заранее планировать маршрут и следить за информацией в навигаторах и выделить на дорогу запас времени. Также водителям рекомендовано избегать поездок вечером.

О причинах введения временных перекрытий движения транспорта не сообщается.

Также стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, упрощающие процесс проверки водителей на состояние опьянения.

