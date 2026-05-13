В Москве перекрыли движение на Третьем транспортном кольце

В Москве на Третьем транспортном кольце перекрыли движение транспорта в районе проспекта Мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на ТТК в районе проспекта Мира в оба направления», — сообщает канал.

О том, что стало причиной перекрытия движения и когда будут сняты ограничения, не сообщается.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что в результате столкновения в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено: автомобили едут медленно и собираются в пробку. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

