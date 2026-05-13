Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

Россиянам рассказали, насколько заградительный утильсбор обрушил импорт машин

Автостат: заградительный утильсбор снизил ввоз мощных автомобилей в 8 раз
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмена льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с., ввозимых в Россию для личного пользования, привела к снижению импорта таких машин в 8 раз в 2026 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Можно констатировать, что после введения «заградительной» планки утильсбора структура ввоза кардинально изменилась. Если в прошлом году на долю авто с пробегом мощностью свыше 160 л.с. приходилось почти 42% импорта, то сейчас лишь 4,5%», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Автостата» Сергея Целикова.

Целиков уточнил, что с января по апрель 2026 года в Россию было ввезено 5,4 тыс. подержанных легковых автомобилей с двигателями мощнее 160 л.с. В аналогичный период 2025 года объемы импорта таких машин в нашу страну составили 44,1 тыс. единиц.

Правила расчета утильсбора на легковые автомобили были изменены с 1 декабря 2025 года. Для автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с., ввозимых физическими лицами для личного пользования, сохранилась льготная ставка утильсбора в 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за подержанный старше трех лет.

Ранее Госдума изменила порядок проверки водителей на состояние опьянения.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!