Россиянам рассказали, насколько заградительный утильсбор обрушил импорт машин

Отмена льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с., ввозимых в Россию для личного пользования, привела к снижению импорта таких машин в 8 раз в 2026 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Можно констатировать, что после введения «заградительной» планки утильсбора структура ввоза кардинально изменилась. Если в прошлом году на долю авто с пробегом мощностью свыше 160 л.с. приходилось почти 42% импорта, то сейчас лишь 4,5%», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Автостата» Сергея Целикова.

Целиков уточнил, что с января по апрель 2026 года в Россию было ввезено 5,4 тыс. подержанных легковых автомобилей с двигателями мощнее 160 л.с. В аналогичный период 2025 года объемы импорта таких машин в нашу страну составили 44,1 тыс. единиц.

Правила расчета утильсбора на легковые автомобили были изменены с 1 декабря 2025 года. Для автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с., ввозимых физическими лицами для личного пользования, сохранилась льготная ставка утильсбора в 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за подержанный старше трех лет.

