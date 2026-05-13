«Страшное ДТП»: под Челябинском машину с людьми разорвало пополам, появились первые кадры

В Челябинском области столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
«Машину разорвало пополам. Страшное ДТП на трассе Челябинск-Екатеринбург», – говорится в публикации.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что в аварию попали три автомобиля. В результате столкновения две машины вылетели с проезжей части и получили серьезные повреждения: одну из машин разорвало на части, у остальных – смяты кузова, разбиты капоты, стекла, бамперы, при этом детали разлетелись по сторонам.
По данным канала, авария произошла в 50 километрах от Челябинска. По предварительной информации, один из водителей мог не справиться с управлением из-за мокрой дороги. О пострадавших в ДТП не сообщается. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
