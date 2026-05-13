Автомобили с россиянами разбились в жестком ДТП, и это попало на видео

В Красноярске автомобили разбились в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Водитель синей машины почти успел проскочить, но избежать аварии не получилось. Оба авто сильно помяло, люди получили травмы», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла на Семафорной улице. Камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобили отбрасывает в стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что машины получили повреждения: у автомобилей разбита передняя часть. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших в ДТП.

