Россиянам объяснили главную причину проблем с подвеской в преддверии лета

В преддверии летнего сезона многие водители начинают слышать стуки, скрипы и вибрации подвески в своем автомобиле. Главную причину такого явления в беседе с газетой «Известия» назвал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Причина обострения в том, что за холодный сезон резинометаллические элементы, пыльники и уплотнения амортизаторов и рулевого механизма теряют эластичность и быстрее выходят из строя. Чаще всего страдают сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры и амортизаторы», — рассказал специалист.

По его словам, перед продолжительными поездками летом важно провести полноценную диагностику ходовой части машины. В ходе осмотра проверяются люфты, а также состояние всех шарнирных соединений, опор амортизаторов, резинометаллических элементов, рулевых тяг и наконечников.

Эксперт добавил, что на сухом асфальте водители зачастую начинают вести себя более расслабленно, увеличивают скорость движения и сокращают дистанцию с другими автомобилями. На фоне этого нагрузка на тормоза резко увеличивается вместе с ростом скорости.

Кроме того, после зимы и сезона реагентов на дороге на дисках может появиться коррозия, направляющие суппортов могут закиснуть, а колодки начать «подтирать» диск, перегреваться и быстро изнашиваются. Поэтому в конце весны следует провести диагностику всей системы, проверив равномерность износа, ход поршней и направляющих, а также состояние пыльников.

Травматолог-ортопед, действительный член Российского артроскопического общества Максим Королев до этого предупреждал, что непристегнутый ремень безопасности в случае ДТП вдвое повышает риск получения тяжелых травм. Такими последствиями грозит «вылет»» из автомобиля при столкновении, чему как раз препятствует ремень, использовать который важно даже на заднем ряду автомобиля, отметил врач.

Ранее автоэксперт объяснил, зачем нужна рециркуляция воздуха в автомобиле.

 
