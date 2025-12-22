Травматолог назвал фактор, который вдвое повышает риск тяжелых травм при ДТП

Непристегнутый ремень безопасности в случае ДТП вдвое повышает риск получения тяжелых травм. Такими последствиями грозит «вылет»» из автомобиля при столкновении, чему как раз препятствует ремень безопасности, использовать который важно даже на заднем ряду автомобиля, подчеркнул в беседе с 360.ru травматолог-ортопед, действительный член Российского артроскопического общества Максим Королев.

«Бывают такие люди, которые говорят: я лучше не пристегнусь, вылечу через лобовое, чем останусь в машине забаррикадированным. Нет, остаться в машине забаррикадированным иногда бывает лучше», — подчеркнул специалист.

По его словам, при вылете из автомобиля через лобовое стекло человек неизбежно получает дополнительные травмы. Кроме того, есть риск наезда идущей впереди или обгоняющей машиной. Важно помнить, что человек «не контролирует свой полет», поэтому рассчитывать, что вариант не остаться в автомобиле в случае аварии будет более щадящим, нельзя, заключил Королев.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов назвал заблуждением утверждение о том, что на заднем сидении можно не пристегиваться. Пассажиры сзади довольно часто получают тяжелые травмы при ДТП. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед, что очень опасно, подчеркнул он.

Ранее был составлен типичный портрет виновника ДТП с непристегнутым ремнем.