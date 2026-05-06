Автоэксперт объяснил, зачем нужна рециркуляция воздуха в автомобиле

Режим рециркуляции воздуха в автомобиле блокирует забор воздуха с улицы и «гоняет по кругу» то, что уже есть внутри машины. Однако эта система может принести пользу. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Специалист объяснил, что рециркуляция повышает эффективность охлаждение салона автомобиля. Включать эту функцию следует уже после запуска двигателя.

По словам эксперта, с помощи рециркуляции также можно устранить неприятные запахи в машине.

«Другая сторона медали — без доступа свежего воздуха в салоне быстро станет душно. Как в плотно-наплотно закрытой комнате, где находится много людей. Начнут потеть стекла – что тоже неприятно для водителя», — предупредил он.

По словам автоэксперта, также из-за этой функции понижается содержание кислорода в салоне, из-за чего появляется ощущение затхлости и спертости. Поэтому крайне важно не использовать рециркуляцию на постоянной основе.

