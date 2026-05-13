В Карелии мужчина швырнул гранату на автовокзале

В Карелии мужчина бросил гранату в здании автовокзала на глазах у людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Мужчина был пьян и решил припугнуть людей. Из куртки дебошир достал учебную гранату и швырнул ее прямо в здании. Мало того, он еще и кричал на окружающих», – говорится в публикации.

По данным канала, мужчина угрожал людям расправой. Правоохранители задержали нарушителя. Действия мужчины квалифицировали как «Хулиганство». Судить его начнут 13 мая в Медвежьегорском суде.

