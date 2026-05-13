В центре Москвы перекрыли движение

В центре столицы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская, на Боровицкой площади», – говорится в публикации.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что в результате столкновения в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено: автомобили едут медленно и собираются в пробку. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

