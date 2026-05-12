Россияне не проявили интереса к калининградскому автомобилю Eonyx

Согласно информации, которую приводит глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, на сегодняшний момент на учет встало всего 38 автомобилей нового российского бренда Eonyx. Выпуск этих машин налажен на калининградском заводе «Автотор», а продажи стартовали в сентябре 2025 года.

В модельной линейке представлены три автомобиля: M2, Pickup и Cargo. К примеру, первая модель оснащается тяговой батареей емкостью 150 Ач (72 В) с запасом хода до 100 км. Ценник стартует от 840 тыс. рублей. Отмечается, что электромобили предназначены не только для личного пользования, но и для работы в городских службах, сервисах доставки и на складах.

Машины марки Eonyx можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске.

До этого стало известно, что обновленный лифтбек Changan Uni-V третьего поколения начнут производить в Калининграде на заводе «Автотор».

Официальный выход рестайлинговой модели на российский рынок ожидается во второй половине 2026 года, однако точные сроки старта сборки на «Автоторе» пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Great Wall начнет производство внедорожников Tank в Калининграде.