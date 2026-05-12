В России начали действовать новые правила сдачи экзаменов на права

12 мая 2026 года в России вступила в силу новая редакция постановления правительства № 1097, в котором прописаны правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. На факт обновления документа обратила внимание «Газета.Ru».

Отныне практический экзамен по вождению назначается в течение 60 календарных дней после сдачи теоретической части. До этого устанавливался срок в 180 дней.

Еще одно новшщество: если кандидат не может сдать практический экзамен более полугода с момента проверки теоретических знаний, то «теория» подлежит пересдаче.

До этого стало известно, что перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года.

Изменения коснутся случаев, при которых российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Ранее юрист рассказал, как перенести сдачу экзаменов в ГАИ.

 
