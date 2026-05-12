«Табло позора»: на дорогах Белоруссии появились экраны с номерами авто нарушителей

В Белоруссии номера машин нарушителей начали показывать на специальных табло
На автодороге Р-53 Слобода — Новосады запустили проект «Умная дорога», сообщает издание AV. Комплексы контроля позволяют фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие техосмотра, а также использование водителями телефонов.

Номер автомобиля и зафиксированное правонарушение выводятся на специальный экран, расположенный через несколько километров от датчиков контроля. Такие дисплеи автомобилисты прозвали «Табло позора».

До этого россиян предупредили о штрафах за парковку возле водоемов. Перед выездом на отдых в лесную зону и на водоемы россиянам следует проверить наличие региональных ограничений — за въезд в лес в пожароопасный период полагается штраф, как и за парковку вблизи крупных водоемов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юрист Владимир Свечников.

«У одной и той же лесной грунтовки бывает совершенно разный статус, и от этого зависит, уедет ли водитель с протоколом или просто отдохнет», — отметил он.

