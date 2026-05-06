Россиян предупредили о штрафах за парковку возле водоемов

Юрист Свечников: за въезд в лес в пожароопасный период водителям грозит штраф
Перед выездом на отдых в лесную зону и на водоемы россиянам следует проверить наличие региональных ограничений — за въезд в лес в пожароопасный период полагается штраф, как и за парковку вблизи крупных водоемов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юрист Владимир Свечников.

«У одной и той же лесной грунтовки бывает совершенно разный статус, и от этого зависит, уедет ли водитель с протоколом или просто отдохнет. Перед выездом первым делом стоит выяснить, не попадает ли массив в особо охраняемую природную зону. Заповедники, национальные парки и памятники природы для частного транспорта закрыты, движение там разрешается лишь по согласованной схеме и с пропуском от администрации. Границы охраняемых участков нанесены на публичную кадастровую карту, перечни выложены на сайтах региональных министерств природных ресурсов, проверка занимает буквально минуту. Если массив обычный, добавляется календарный момент. В пожароопасный сезон субъект вправе закрыть лес для въезда транспорта временным распоряжением, такие режимы публикует региональный МЧС и областное управление лесного хозяйства. Документ действует короткий период и редко появляется в новостных лентах, поэтому привычка заглянуть на профильный сайт перед выездом убережет от неприятностей», — отметил он.

Свечников рассказал, где можно законно припарковаться у реки. По его словам, оставлять машину на опушке — тоже запрещено.

«Лесные просеки и грунтовки к дорогам общего пользования не относятся, поэтому автомобиль разумно оставлять только на оборудованных лесных стоянках или на твердом подъезде возле въезда. Возле водоемов действует особый режим. У крупной реки длиной от 50 километров вдоль берега тянется водоохранная полоса в 200 метров, и ставить машину в ее пределах позволено лишь на специально подготовленных площадках. Стоянка прямо у уреза воды попадает под экологическую статью и стоит водителю нескольких тысяч рублей, протокол оформляет Росприроднадзор или сотрудник полиции. Газон у опушки тоже под санкцией. Региональные кодексы об административных правонарушениях относят к нему любой участок с травяным покровом независимо от ухоженности, обычная сумма взыскания для гражданина — 3-5 тысяч рублей. Шлагбаум, запрещающий знак или цепочка с табличкой исполняются буквально, попытка проехать или встать рядом обернется эвакуацией, и к штрафу добавится оплата работы тягача и хранения автомобиля», — заключил эксперт.

