В России рекордно выросли продажи подержанных пикапов

Рынок подержанных пикапов в России в первом квартале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Если продажи новых пикапов в нашей стране продолжают падать (за 1 квартал 2026 года – на 20%), то подержанных – растут. В январе – марте нынешнего года россияне приобрели 9,3 тыс. пикапов с пробегом. Это на 21,6% больше, чем в 1 квартале 2025-го», — сообщает агентство.

Лидером марочного рейтинга стала японская Toyota: ее пикапы разошлись тиражом 2,09 тыс. единиц, что составило 22% от общего объема. На втором месте расположился японский бренд Mitsubishi с 1,59 тыс. проданными автомобилями (17% рынка). Замыкает тройку лидеров отечественный УАЗ, чьи пикапы приобрели 1,12 тыс. раз (доля 12%). Таким образом, суммарно на эти три марки пришлось чуть более половины (51%) рынка подержанных пикапов. В модельном рейтинге самым популярным пикапом с пробегом остается Toyota Hilux — 1,82 тыс. экземпляров. Второе место занял Mitsubishi L200 (1,59 тыс. шт.), третье — УАЗ «Пикап» (1,12 тыс. шт.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

