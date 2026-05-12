Стало известно, сколько дилер зарабатывает на продаже автомобиля

Реальная наценка автомобильных дилеров в России не превышает 5–6% от стоимости машины. Об этом РИА Новости заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Наценка дилера это всего пять-шесть процентов к стоимости автомобиля. В лучшем случае. Иногда и вовсе 2-3%. Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи», — заявил эксперт.

По словам эксперта, главная причина высоких цен на автомобили в России (особенно китайских брендов) — объективные издержки: доставка из Китая стоит от 200 до 300 тыс. рублей за машину.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.