В Новой Москве большегруз парализовал движение, на месте скорая

В Новой Москве большегруз попал в ДТП и заблокировал проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Царский подгон белочкам и птичкам в Новой Москве: грузовик с орехами и семечками перевернулся на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. Снеки рассыпались по дороге, из-за чего движение на трассе затруднено», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП грузовик получил повреждения. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным канала, в момент аварии водитель большегруза получил травмы: в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.