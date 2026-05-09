Видео: автомобиль опрокинулся и протаранил путепровод в Москве

На Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись момента ДТП.

«ДТП произошло на улице Привольной. Предварительно, за рулем находился пенсионер. Пострадавшего госпитализировали», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, в результате ДТП еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

