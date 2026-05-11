На МКАД перекрыли движение

На МКАД временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе улицы Академика Чазова». – говорится в публикации.

Кроме того, движение для машин перекрыли на Смоленском бульваре и Смоленкой улице.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.