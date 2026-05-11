Видео: приморцы с ножом устроили драку в автобусе

В Приморье пассажиры с ножом устроили жесткую драку в автобусе и попали на видео

Во Владивостоке пассажиры автобуса устроили драку с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня на Надибаидзе мужчины устроили массовую драку в автобусе среди других пассажиров. В ход, кроме горячего словца, пошли кулаки и предмет, похожий на нож», – говорится в публикации.

Пассажиры запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в общественном транспорте: мужчины бьют друг друга и громко кричат, при этом нарушители игнорируют просьбы других пассажиров прекратить конфликт.

До этого в Хабаровске бездомные устроили конфликт с ножом в общественном транспорте. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. По данным канала, мужчина смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь пассажира.

Ранее уфимцы избили друг друга на парковке.