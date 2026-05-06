Видео: уфимцы избили друг друга на парковке

В Уфе на видео попало, как водители побили друг друга из-за парковки

В Уфе автомобилисты устроили драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

«Водитель белой машины был пьян и криво припарковался. Водитель второго авто сделал ему замечание и попросил поставить машину нормально, на что тот начал агрессивничать и полез в драку. Ну и отправился с нокдаун», – рассказала местная жительница.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины начинают драку: водители бьют друг друга, при этом в момент конфликта один из автомобилистов несколько раз падает на землю.

До этого в Хабаровске бездомные устроили конфликт с ножом в общественном транспорте. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. По данным канала, мужчина смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь пассажира.

Ранее дзержинец ударом сбил с ног пассажира автобуса и избил его на остановке.