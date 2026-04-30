Россиянин изрезал ножом пассажира трамвая, и это попало на видео

Mash: бездомный ударил ножом в грудь пассажира трамвая в Хабаровске
В Хабаровске бездомные устроили конфликт с ножом в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Двое пьяных товарищей без определенного места жительства ехали в вагоне. Позади сел 31-летний мужчина, тоже нетрезвый. Завязался разговор, который быстро перерос в конфликт», – говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. По данным канала, мужчина смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Нападавшего задержали.

До этого россиянин сделал кувырок в воздухе в момент жесткой драки на дороге и попал на видео. Инцидент произошел в Улан-Удэ. Пешеходы сняли момент на камеру. На кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части, при этом в один момент мужчина перекидывает своего оппонента, который делает кувырок в воздухе и падает на асфальт.

Ранее дзержинец ударом сбил с ног пассажира автобуса и избил его на остановке.

 
