Россиянин изрезал ножом пассажира трамвая, и это попало на видео

В Хабаровске бездомные устроили конфликт с ножом в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Двое пьяных товарищей без определенного места жительства ехали в вагоне. Позади сел 31-летний мужчина, тоже нетрезвый. Завязался разговор, который быстро перерос в конфликт», – говорится в публикации.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. По данным канала, мужчина смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Нападавшего задержали.

