Москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан с людьми

В Москве женщина на иномарке врезалась в здание. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ. Предварительно, водитель перепутала педали», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии белая иномарка получила повреждения: у транспорта разбит капот и бампер. Кроме того, поврежден фасад здания, а также выбиты окна.

По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.