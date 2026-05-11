Видео: несколько бригад скорой прибыли на МКАД к месту жесткого ДТП

На МКАД два автомобиля попали в ДТП и парализовали движение. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 76-км МКАД», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей экстренных служб. В настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшим в аварии. Кроме того, на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

В результате столкновения два автомобиля получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла. В момент аварии сработали подушки безопасности. На размещенной записи также заметно, что в настоящее время движение затруднено: автомобили собираются в пробку, чтобы объехать последствия аварии.

Утром 11 мая на Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей. Сейчас движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.