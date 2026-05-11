На западе Москвы массовое ДТП парализовало проезд

На западе столицы массовое ДТП затруднило движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 57) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время проезд для машин затруднен. В Дептрансе автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.