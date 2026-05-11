ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила проезд для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 76 км МКАД (в районе Химкинского моста) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого на Привольной улице в Москве (район Жулебино) автомобиль опрокинулся и врезался в опору путепровода. По предварительной информации, за рулем находился пенсионер. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с моментом аварии видно, что автомобиль Volkswagen Caddy красного цвета упал на крышу под путепроводом, в районе места для разворота. В скольжении он задел минимум одну из опор моста.

Ранее в Москве перекрыли дороги из-за пожара в историческом здании.