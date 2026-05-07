Несколько аварий парализовали КАД

В Санкт-Петербурге несколько аварии затруднили проезд на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Машины не могут проехать уже несколько часов», – говорится в публикации.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Кроме того, в Иркутске пьяный мужчина поджег автомобиль с человеком после отказа подвезти. Водитель успел выбраться из горящего транспорта и выжил. При этом машина сгорела полностью. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 38-летний судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее байкер разбился в ДТП во Владивостоке и попал на камеру.