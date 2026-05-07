Центр Москвы перекрыли для автомобилей

В центре столицы временно перекрыли проезд для машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Пречистенской набережной по направлению в центр», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда перекрытых участков и заранее планировать маршрут.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее в Москве кипятком затопило проезжую часть.