Москвич порезал ножом человека на остановке, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как мужчина порезал живот человеку на остановке

На востоке Москвы мужчина порезал живот человеку на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пострадавшего экстренно госпитализировали, а нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый 39-летний уроженец Калмыкии. Против него возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью и отправили под стражу», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ножом режет человека на остановке.

До этого в Хабаровске бездомные устроили конфликт с ножом в общественном транспорте. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина ранит ножом своего оппонента, который падает на пол. Пострадавший смог выползти на улицу, после чего прохожие вызвали на место медиков. Прибывшие фельдшеры оказали первую помощь и спасли жизнь пассажира.

Ранее уфимцы избили друг друга на парковке.