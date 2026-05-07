Россиянам объяснили, как не стать жертвой автоподставщиков

Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

«Бесспорно – вызов ГАИ: не должно быть никаких решений на месте и договоренностей со вторым участником ДТП. Также может помочь дорожная камера или любые другие системы видеонаблюдения, которые зафиксируют нарушение», – подчеркнул Хайцеэр.

При этом эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шансы стать жертвой данного вида преступлений не 100%, даже если водитель был целью нарушителей.

Накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.