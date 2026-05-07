Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Автомобили

Россиянам объяснили, как не стать жертвой автоподставщиков

Автоэксперт Хайцеэр: внимательность поможет не стать жертвой автоподставщиков
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

«Бесспорно – вызов ГАИ: не должно быть никаких решений на месте и договоренностей со вторым участником ДТП. Также может помочь дорожная камера или любые другие системы видеонаблюдения, которые зафиксируют нарушение», – подчеркнул Хайцеэр.

При этом эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шансы стать жертвой данного вида преступлений не 100%, даже если водитель был целью нарушителей.

Накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!