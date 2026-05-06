В Подмосковье приставы передали на нужды СВО конфлискованный у взяточника «Гелендваген»

Подмосковные приставы передали на нужды СВО конфискованный у взяточника Mercedes
Telegram-канал ГУФССП России по МО (новости)

Премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, конфискованный по решению суда у осужденного за коррупцию железнодорожника, передан в распоряжение Минобороны России для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области.

Владелец иномарки — бывший высокопоставленный сотрудник железнодорожной отрасли, курировавший строительные проекты, — признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и отбывает наказание. Суд признал Гелендваген» предметом взятки. Поручение о розыске автомобиля поступило судебным приставам Раменского районного отдела ГУФССП от коллег из Иркутской области.

Подмосковные приставы установили местонахождение Mercedes, после чего транспортное средство было арестовано и обращено в собственность государства с последующей передачей военному ведомству, отмечается в сообщении.

В январе Федеральная служба судебных приставов РФ сообщила, что ее сотрудники за три года передали Минобороны России для нужд СВО почти миллион единиц изъятого имущества, в том числе автомобили, лодки, строительную и компьютерную технику, древесину и многое другое.

Ранее в России 5,5 тысячи конфискованных авто передали в зону СВО.

 
