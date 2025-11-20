На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России 5,5 тысячи конфискованных авто передали в зону СВО

Генпрокуратура: 5,5 тысяч конфискованных автомобилей переданы в зону СВО
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Более 33 тысяч автомобилей были конфискованы у водителей, повторно управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, свыше 5,5 тысяч единиц из этой техники направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, за 2,5 года совместной работы прокуроров с другими госорганами был налажен эффективный механизм конфискации транспортных средств у нарушителей. Кроме передачи техники в зону СВО, 146 автомобилей были направлены на развитие новых регионов, а 19 — переданы в МЧС.

«Конфискация имущества, добытого преступным путем, является одним из ключевых инструментов обеспечения неотвратимости ответственности за совершенные преступления и ослабления экономической базы преступности», — отметил генеральный прокурор Александр Гуцан.

Как показала статистика, в 2024 году количество случаев управления автомобилем в состоянии опьянения сократилось на 15%, причем положительная динамика сохраняется и в 2025 году. Генпрокурор также указал на имеющиеся недостатки в работе правоохранительных органов, отметив, что результативными оказываются только треть поручений о розыске активов для конфискации.

19 сентября сообщалось, что в Волгоградской области 57 автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей, передали с начала года для нужд СВО.

Ранее у пьяного москвича забрали Audi А6 и отправили на СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами