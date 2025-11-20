В России 5,5 тысячи конфискованных авто передали в зону СВО

Более 33 тысяч автомобилей были конфискованы у водителей, повторно управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, свыше 5,5 тысяч единиц из этой техники направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, за 2,5 года совместной работы прокуроров с другими госорганами был налажен эффективный механизм конфискации транспортных средств у нарушителей. Кроме передачи техники в зону СВО, 146 автомобилей были направлены на развитие новых регионов, а 19 — переданы в МЧС.

«Конфискация имущества, добытого преступным путем, является одним из ключевых инструментов обеспечения неотвратимости ответственности за совершенные преступления и ослабления экономической базы преступности», — отметил генеральный прокурор Александр Гуцан.

Как показала статистика, в 2024 году количество случаев управления автомобилем в состоянии опьянения сократилось на 15%, причем положительная динамика сохраняется и в 2025 году. Генпрокурор также указал на имеющиеся недостатки в работе правоохранительных органов, отметив, что результативными оказываются только треть поручений о розыске активов для конфискации.

19 сентября сообщалось, что в Волгоградской области 57 автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей, передали с начала года для нужд СВО.

Ранее у пьяного москвича забрали Audi А6 и отправили на СВО.