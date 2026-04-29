Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к поездке на майские праздники

Перед дальней поездкой на майские праздники водителям стоит заранее проверить техническое состояние автомобиля и не перегружать машину лишними вещами. Об этом «Газете.Ru» рассказал категорийный менеджер направления «Авто» маркетплейса «Мегамаркет» Дмитрий Васильев.

«Частая ошибка перед длинной дорогой — перегруженный багажник. Лишний вес ухудшает управляемость автомобиля и повышает расход топлива. Вместо большого количества вещей «на всякий случай» лучше собрать компактный дорожный набор. В него могут входить компрессор для подкачки колес, пусковое устройство, аптечка, фонарь, кабели и минимальный набор инструментов. В долгой поездке важны и аксессуары для комфорта. Держатель для смартфона помогает пользоваться навигацией, не отвлекаясь от дороги, зарядка с несколькими портами решает проблему разряженных устройств, а органайзеры позволяют поддерживать порядок в салоне. Для поездок на весь день могут пригодиться термокружка или компактный автохолодильник, особенно если в машине едут дети», — отметил Васильев.

По его словам, водители часто думают только о техническом состоянии машины, хотя усталость за рулем во многом зависит от мелочей в салоне: неправильно настроенное кресло, отсутствие поддержки для поясницы, неудобное расположение вещей и лишний шум начинают раздражать уже через несколько часов пути.

Васильев посоветовал перед выездом нужно оценить состояние основных систем автомобиля, поскольку от этого напрямую зависит безопасность в дороге. Водителям следует проверить уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкости, убедиться в исправности тормозов и подвески, а также обратить внимание на работу климатической установки, сказал Васильев. Отдельно эксперт посоветовал проверить шины: весной из-за перепадов температуры давление в колесах может меняться даже в течение суток. Если оно ниже нормы, машина хуже держит траекторию, расходует больше топлива, а резина изнашивается быстрее, уточнил эксперт. Также важно заранее оценить состояние дворников: на трассе весной к дождю часто добавляются пыль и насекомые, из-за чего старые щетки могут резко ухудшить обзор, сказал Васильев.

Он также рекомендовал проверить аккумулятор: после зимы батарея может частично потерять емкость, и в городе эта проблема не всегда заметна. Однако в дальней поездке из-за дополнительных нагрузок на электронику и частых запусков двигателя слабый аккумулятор может привести к неожиданным сбоям, сказал эксперт.

