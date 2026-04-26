Россиянке удалось выжить после того, как ее сбил поезд

В Кемеровской области 61-летняя женщина выжила после наезда электропоезда
В Кемеровской области 61-летняя женщина попала под электропоезд. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей в опасной близости к рельсам. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения с пешеходом предотвратить не удалось. Женщина выжила, ее с травмами госпитализировали в городскую больницу города Таштагол. О состоянии пострадавшей сведений нет.

В связи со случившимся транспортные полицейские призвали воздержаться от хождения вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Не менее опасно стоять на междупутье при прохождении поездов, так как выступающие элементы состава могут травмировать или пешехода может затянуть под вагон.

До этого в Подмосковье мужчину и женщину сбила электричка. Инцидент произошел в Орехово-Зуево. По информации следствия, мужчина и женщина переходили железнодорожные пути вне зоны специального перехода. В этот момент их сбил электропоезд, следовавший по маршруту Москва — Крутое. Оба пострадавших не выжили. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее школьник из Петербурга попал в реанимацию после того, как его сбила электричка.

 
