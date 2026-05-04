Грузовой поезд сбил девушку-подростка в Кузбассе, она не выжила

В Кузбассе 16-летняя девушка угодила под поезд и не выжила. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 3 мая вблизи станции Тайга-2, когда девушка-подросток находилась на путях Западно-Сибирской железной дороги. В результате ее сбил грузовой состав — несовершеннолетняя не выжила.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего. Стражи порядка проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности движения, а также даст оценку работе органов по профилактике правонарушений среди подростков.
