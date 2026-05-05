Видео: байкер на скорости влетел в легковушку и разбился

В Екатеринбурге на видео попало, как мотоциклист разбился от удара авто

На трассе в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург».

«На ЕКАД произошло жесткое ДТП. Мотоциклист врезался в легковую машину. Он зачем-то начал показывать палец вверх, то ли машине, то ли байкеру, который ехал за ним, отвлекся на секунду и врезался впереди едущую машину», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в машину, после чего падает и отлетает в другого мотоциклиста, от удара транспорт начинает искриться. О состоянии пострадавших в ДТП не сообщается.

