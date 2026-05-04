Российские водители назвали стоимость «возрастной иномарки»

Российские водители назвали примерную стоимость иномарки возрастом 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автомобильного портала «Дром».

Так, 29% российских автомобилистов полагают, что «возрастная иномарка» должна стоить около 200 тысяч рублей. Еще 27% респондентов заявили, что нормальная цена для обычной старой иномарки составляет 300 тысяч рублей.

«22% [участников опроса] отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего — по 11% опрошенных — выбрали варианты «не дороже 50 тысяч рублей» и «500 тысяч рублей», — говорится в результатах опроса.

Респонденты подчеркнули, что цена сильно зависит от марки автомобиля и его комплектации. Так, цена на Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом двигателе и на Mitsubishi с дизелем в кузове седан будет сильно разниться.

В опросе, проходившем в марте, участвовали более 13 тысяч человек.

30 марта юрист Даниил Саблин поделился, что при покупке подержанного автомобиля важен системный подход и внимание к ряду нюансов. Благодаря этому удастся свести риски к минимуму.

В первую очередь специалист посоветовал проверять VIN-номер автомобиля на сайте Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. По этому же номеру или по номеру кузова машину также следует проверить с помощью сервиса «Проверка автомобиля» на официальном сайте ГИБДД. Таким образом удастся узнать о наличии или отсутствии запретов на регистрационные действия, количестве собственников транспорта, участии в ДТП и информацию о том, находится ли автомобиль в розыске.

