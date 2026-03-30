Россиянам объяснили, как правильно проверить подержанный автомобиль при покупке

При покупке подержанного автомобиля важен системный подход и внимание к ряду нюансов. Благодаря этому удастся свести риски к минимуму. Об этом kp.ru рассказал юрист Даниил Саблин.

В первую очередь специалист посоветовал проверять VIN-номер автомобиля на сайте Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. По этому же номеру или по номеру кузова машину также следует проверить с помощью сервиса «Проверка автомобиля» на официальном сайте ГИБДД. Таким образом удастся узнать о наличии или отсутствии запретов на регистрационные действия, количестве собственников транспорта, участии в ДТП и информацию о том, находится ли автомобиль в розыске.

Не менее важно проверить ФИО продавца на сайте ФССП. Юрист отметил, что наличие непогашенных долгов или арест имущества должны стать сигналом для покупателя.

Рекомендуется оформлять покупку автомобиля через нотариуса. Перед совершением сделки специалист лично проверяет машину по реестру залогов, а также по базам ГИБДД и ФССП. Кроме того, нотариус удостоверяется в дееспособности обеих сторон.

«Стоимость оформления купли-продажи у нотариуса состоит из двух частей - федерального тарифа (0.5% от его стоимости для объектов до 1 миллиона рублей и 0,3% — для тех, что дороже) и регионального, который каждый субъект РФ устанавливает сам (в Москве, например, это 19 тысяч рублей)», — рассказал эксперт.

Ранее экономист рассказал россиянам, как накопить на автомобиль.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
