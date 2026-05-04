В Колумбии монстр-трак насмерть задавил детей во время автомобильного шоу

В колумбийском Попаяне монстр-трак врезался в зрителей шоу, убив троих детей
Bruce Cotler/Global Look Press

В Колумбии монстр-трак влетел в толпу зрителей во время шоу, в результате чего погибли трое детей. Об этом сообщает колумбийская газета El Tiempo.

Трагедия произошла в городе Попаяне, административном центре, находящегося на западе страны департамента Каука, в ходе автомобильного шоу на одном из бульваров. Монстр-трак, за рулем которого находилась женщина-водитель, после преодоления препятствия неожиданно ускорился, а затем врезался в толпу зрителей.

По информации, которую сообщил мэр города, 10-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще две девочки позже скончались в больницах, 38 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Начальник полиции Попаяна предположил, что у автомобиля отказали тормоза. Женщина-водитель сейчас находится в больнице. Она пребывает в сознании, ей оказывают медицинскую помощь.

В июне 2024 года на шоу монстр-траков в США один из автомобилей врезался в опору ЛЭП и обрушил провода под напряжением на толпу зрителей, пострадали несколько человек.

