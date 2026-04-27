На гонке NASCAR в США произошла массовая авария

Fox Sports: на гонке NASCAR в США столкнулись около 30 автомобилей
На гонке NASCAR в Алабаме произошло массовое столкновение автомобилей. Об этом сообщает Fox Sports.

Отмечается, что гонка проходила на суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне. На 115-м км Росс Честейн задел машину Буббы Уоллеса, после чего произошел массовый завал. В результате столкнулись как минимум 27 автомобилей.

По информации издания, никто из гонщиков не получил серьезных травм, все они вышли из машин самостоятельно.

В сентябре прошлого года в США во время автогонок серии NASCAR автомобиль пилота Зейна Смита перевернулся набок на скорости 320 км/ч и ехал, упираясь колесами в стену трека.

После этого пилоту удалось выбраться из автомобиля самостоятельно. К нему подбежали сотрудники гоночной команды. Из-за инцидента гонка была прервана: соревнующимся пилотам показали красный флаг. Позднее гонку возобновили.

