В Турции автобус с пассажирами упал в овраг и перевернулся, есть пострадавшие

В провинции Малатья на востоке Турции пассажирский автобус упал с дороги в овраг, четыре человека не выжили. Об этом сообщает TRT Haber.
Телеканал передает, что авария произошла в районе Доганшехир на трассе Малатья — Адыяман. На кадрах с места ДТП видно, что автобус перевернулся и лежит на боку в стороне от дороги. Рядом работают врачи, полицейские и спасатели.
По предварительной информации, в аварии пострадали в общей сложности 15 граждан Турции.
