В Турции автобус с пассажирами упал в овраг и перевернулся, есть пострадавшие

В Турции автобус с пассажирами съехал в овраг, четыре человека не выжили

В провинции Малатья на востоке Турции пассажирский автобус упал с дороги в овраг, четыре человека не выжили. Об этом сообщает TRT Haber.

Телеканал передает, что авария произошла в районе Доганшехир на трассе Малатья — Адыяман. На кадрах с места ДТП видно, что автобус перевернулся и лежит на боку в стороне от дороги. Рядом работают врачи, полицейские и спасатели.

По предварительной информации, в аварии пострадали в общей сложности 15 граждан Турции.

В марте российскую модель госпитализировали после аварии на мотоцикле в Таиланде. Женщина прожила в стране более полугода. Во время ДТП она получила серьезную травму головы и впала в кому. У туристки произошло кровоизлияние в мозг. Помимо этого, у нее диагностировали перелом ноги. Местные специалисты провели трепанацию черепа, чтобы избавиться от гематомы.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.