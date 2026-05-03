Кульбит автомобиля в Петербурге попал на видео

В Петербурге на видео попало, как автомобиль с человеком опрокинулся в ДТП

В Санкт-Петербурге автомобиль с человеком перевернулся в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП с перевертышем на Невском попало на видео. На кадрах с регистратора другого авто видно, как водитель Daewoo Matiz на высокой скорости попытался проскочить между рядами, — неудачно. Миниатюрная, но не такая уж крошечная иномарка врезалась в Hyundai и опрокинулась», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

