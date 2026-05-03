Видео: крупные хищники выбежали на дорогу в российском регионе

На Курилах на видео попало, как медведи выбежали на проезжую часть

На Курилах три медведя выбежали на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Семейка косолапых показала пример пешеходам в Кунашире: дождалась, пока поток остановится, и только потом пошла дальше», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три медведя дожидаются пока автомобиль остановится и перебегают проезжую часть, после чего скрываются в лесу.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине. О состоянии пострадавшей собаки неизвестно, ее активно ищут и просят сообщить о местоположении животного тех, кто его видел.

Ранее хищник пробрался на подземную парковку в Москве и попал на камеру.